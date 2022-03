Gemeindewappen wurden vereinigt

An die Wappen der Gemeinden Eichtersheim und Michelfeld erinnert heute das Angelbachtaler Wappen, in dem die Objekte beider Embleme zusammengefasst wurden. Im Rahmen einer Feierstunde konnte dieses am 26. Mai 1985 offiziell eingeführt werden. "In Blau, mit zwei goldenen Wellbalken, überdeckt von zwei schräg gekreuzten roten Lilienstäben; die Kreuzung überdeckt durch einen blauen Herzschild, darin ein gelber Halbmond mit Gesicht", lautet die offizielle Beschreibung.

Der gelbe Halbmond mit Gesicht geht dabei auf das Michelfelder Gemeindewappen zurück. Im Jahr 1665 wurde es vermutlich erstmals auf einem Siegel verwendet, dazu die Umschrift "s.ZV. Michell *Feldt* 1665". Damals hatte der Mond aber noch kein Gesicht. Wann dieses hinzukam, ist nicht bekannt. Möglicherweise im Jahr 1806, als Napoleon den Rheinbund schuf, und die Selbstverwaltung der Dörfer sich zu entfalten begann. Die Herkunft des Mondes ist bis heute nicht genau geklärt. Nach mittelalterlichen Rechtsverhältnissen dürfte er auf Dieter den III. von Gemmingen zurückgehen.

Das Eichtersheimer Wappen wird in den Unterlagen im Gemeindearchiv wie folgt beschrieben: "über einer goldbesamteten roten Rose zwei schräg gekreuzte, von einem blauen Hufeisen überlegte rote Lilienstäbe". Die Lilienstäbe waren das Zeichen der Freiherren von Venningen und befinden sich noch heute an zahlreichen Gebäuden. Das Hufeisen muss vermutlich das alte Dorfzeichen von Eichtersheim gewesen sein. Es befindet sich noch auf alten Grenzsteinen. Die Rose könnte auf die Luther-Rose hinweisen, denn Eichtersheim war nach der Reformation evangelisch.

"Uhtritesheim", das spätere Eichtersheim, wurde 852 erstmals urkundlich im Lorscher Codex erwähnt. "Mihilunfelt", also Michelfeld, ist dort 831 zum ersten Mal genannt. Funde deuten jedoch auf eine viel frühere Besiedelung der Gegend hin, möglicherweise in der Römerzeit.