Die Waldparkschule auf dem Boxberg wurde im Jahr 1967 eingeweiht - und war in den folgenden Jahren stets die kleinste der Heidelberger Hauptschulen, die immer mehr Schüler verloren und nach und nach geschlossen wurden. Als es 2012 darum ging, welche Standorte sich zu Gemeinschaftsschulen weiterentwickeln dürfen, schlug die Stadt Kirchheim und Pfaffengrund vor. Die Werkrealschule auf dem Berg sollte auslaufen und nur noch Grundschule sein. Die Gemeinderäte stimmten jedoch für Gemeinschaftsschulen in Kirchheim und auf dem Boxberg .

Das war der Beginn einer Erfolgsgeschichte für die Waldparkschule, die im Sommer 2013 zur Gemeinschaftsschule wurde. Besuchten 2012 nur 194 Kinder die Schule, sind es aktuell rund 300 in der Gemeinschaftsschule, die auf Gymnasial-, Realschul- und Hauptschulniveau unterrichtet werden sowie weitere rund 150 im Primarbereich. Mit jährlich zwei neuen Klassen im Sekundarbereich stieg in den letzten Jahren auch die Nachfrage nach dem Mittagessen. Gegessen wird aktuell noch in mehreren Schichten in drei Klassenzimmern. (ani)