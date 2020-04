> Der Heidelberger Stadtwald ist 3331 Hektar groß und nimmt rund vierzig Prozent des städtischen Gebiets ein. Er liegt 100 bis 568 Meter über dem Meeresspiegel, am Südwestrand des Odenwaldes, überwiegend an den Hängen zum Neckar und in Richtung Oberrheinebene. Drei Viertel der Waldfläche sind Eigentum der Stadt, ein Viertel Staatswald. Der Anteil privater Flächen ist gering. Heidelberg hat als erste Stadt in Deutschland das Zertifikat "Erholungswald" für dessen hohe Naherholungs-Qualität erhalten. Schon 2001 gab es das weltweit anerkannte Gütesiegel PEFC für eine besonders nachhaltige Forstwirtschaft.

> Im Stadtwald dominiert das Laubholz mit 67 Prozent Anteil am Gesamtbestand. Ein Drittel des Waldes besteht aus Nadelhölzern. Fast 40 Prozent des Waldes macht die Laubbaumart Buche aus. Die Fichte kommt auf 14 Prozent, die Douglasie auf elf Prozent, rund jeder zehnte Baum im Stadtwald ist bisher eine Eiche. Die Standortverhältnisse werden durch den Mittleren Buntsandstein bestimmt, es dominieren Sandböden und Sandlehm-Böden. pne