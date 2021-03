> Zum Wahlkreis Mannheim Nord zählen die Stadtbezirke Neckarstadt-West und -Ost, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt. Aus der Wahl 2011 ging die SPD mit 34,2 Prozent noch als deutliche Siegerin hervor. Doch auch die CDU verlor bei der letzten Landtagswahl rund zehn Prozent: (27,1 in 2011/17,2 Prozent in 2016). Auffällig: In der Neckarstadt-West liegt die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent, die Migration bei 69 Prozent. Hier konnte die AfD nur 15,7 Prozent der Stimmen gewinnen. Wallstadt weist mit 1,9 Prozent die geringste Arbeitslosenquote Mannheims auf. Hier votierten 18,6 Prozent für die AfD. Im demografisch ältesten Stadtteil Vogelstang (Altersschnitt 47 Jahre) machten 28,8 Prozent bei den Blauen ihr Kreuz. (mpt)