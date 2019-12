> Johann W. Wagner ist gebürtiger Österreicher und wuchs in Karlsruhe auf. Während seines Studiums der Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Mannheim arbeitete der Industriekaufmann nebenher als Licht- und Tontechniker einer Band und entdeckte so sein Fable für die Veranstaltungsbranche. Nach beruflichen Zwischenstopps in Lübeck, Sindelfingen und Böblingen übernahm Wagner vor zehn Jahren das Mannheimer Stadtmarketing und dann 2013 später den m:con-Geschäftsführerposten im Rosengarten. (gol)