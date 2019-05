Der SV Sinsheim will nicht in die 2. Bundesliga hoch, genauso wenig wie der SV KA-Beiertheim. Klar, dass das dem Nordbadischen Volleyball-Verband (NVV) nicht gefällt: "Wir bedauern das. Die Probleme sind vor allem finanzieller Art", sagt Präsident Harald W. Schoch gegenüber der RNZ und hätte sich in erster Linie vom SV Sinsheim eine andere Entscheidung gewünscht: "Von Sinsheim bin ich enttäuscht." Von einem "zweischneidigen Schwert" spricht Geschäftsführer Holger Schell. Es gebe Kriterien, auf die man sich einlassen müsse. "Vielleicht muss man da einfach durch. Und langfristig musst du dich als Verein entwickeln." Nicole Fetting, die Generalsekretärin des Deutschen Volleyballverbands (DVV) würde sich "mehr Mut" und "bedachtes Risiko" seitens der Vereine wünschen. Es gebe durchaus positive Beispiele von Aufsteigern - beispielsweise den VC Wiesbaden II. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Was das Sportliche betrifft, haben sich die drei letztjährigen Aufsteiger aus der 3. Liga Süd beachtlich geschlagen. Am besten schnitt der TV Holz ab, der mit 46 Punkten Vierter wurde. Der TV Waldgirmes kam mit 24 Punkten in die Top Ten der 2. Liga, Elfter wurde der VC Wiesbaden II. esc