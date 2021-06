> Welches Gerangel inzwischen auf dem Heilbronner Immobilienmarkt herrscht, oft auch mit einem geradezu unanständigen Druck auf die Verkäufer, davon kann auch Karl Bretz ein Lied singen. So erhielt er, noch vor der Ausschreibung, ein Gebot in immenser Höhe, verbunden mit einer Fristsetzung und der Bedingung, keine Ausschreibung zu machen. Bretz sagt, er habe das sofort abgelehnt. Den Namen dieses Bieters nennt er nicht, dieser ist aber inzwischen bekannt. Heilbronn ist immer noch so klein, dass sich Hertner und dieser kennen dürften. (bfk)