Die VHS hat im Rahmen der Reihe "Junge VHS" ein vielfältiges Angebot für Schüler zusammengestellt: In den Osterferien findet der Kurs "Grammar-Refresher" für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn aller Schularten statt. Ebenfalls in den Osterferien starten "Top-fit in das Mathematik-Abitur 2020" und "Mathematik für die Realschulabschlussprüfung 2020". Neben dem Lernen braucht es jedoch auch Zeit für Kreativität. "T-Shirt nähen für Teens in den Osterferien" eröffnet auch Jugendlichen ohne Näherfahrung die Möglichkeit zur Herstellung des eigenen Oberteils. Mit einem "Nähkurs für Teens in den Pfingstferien" geht es weiter. "Graffiti und 3D zeichnen" können Kinder in den Sommerferien in der "Jungen VHS" lernen.