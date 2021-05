> 21 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro ereigneten sich laut Polizei zwischen 2018 und heute auf der Heidelberger Straße im Abschnitt vom Kreisverkehr an der Elzbrücke bis zur Einmündung in die L 636. Davon allein acht im Bereich des Kreisverkehrs. "Hauptunfallursachen waren Vorfahrtsverletzungen, ungenügender Sicherheitsabstand und Fehler beim Abbiegen. Nicht angepasste Geschwindigkeit konnte nur in einem Fall als Unfallursache festgestellt werden", teilte die Polizei mit.

> Bezüglich der Gefahrensituation an der Bushaltestelle am APG (wir berichteten im Dezember 2020) ist die Stadt aktiv geworden. Ein Zaun werde in Kürze fertiggestellt, hieß es jetzt.

> Aufgrund des städtischen Lärmaktionsplans erfolgte Am Henschelberg und in der Eisenbahnstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr. (cao)