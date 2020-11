Der Verein "Käferle" wurde im Februar 2003 von zwei Frauen gegründet. Damals war es schwer, U3-Betreuungsplätze zu finden. Das erste Treffen mit zehn Personen fand in einem Wohnzimmer statt. Neun von ihnen blieben am Ball und haben später ihre Kinder ins "Käferle" gebracht.

Bereits im Mai 2003 startete die Kleinkindbetreuung mit einer Gruppe in der an vier Tagen die Woche acht Kinder untergebracht worden waren. Sein erstes Domizil hatte der Verein in Bad Rappenau-Zimmerhof auf dem Gutshof bezogen.

Der Start war nur möglich, da nahezu alle materiellen Dinge von Eltern, Bürgern, Sponsoren und der Stadt gespendet wurden. In den Jahren hat sich viel getan. Inzwischen ist der Verein an drei Standorten mit neun Gruppen aktiv.

Mit einem Jahresvolumen von über einer Million Euro ist das "Käferle" inzwischen ähnlich wie ein mittelständisches Unternehmen. Die notwendige Basis ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen Bad Rappenau und Bad Wimpfen. Diese schießen 68 Prozent der Betriebskosten zu. 32 Prozent finanziert der Verein selbst. (fsd)