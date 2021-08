> Der VdK ist für seine geselligen Ausflüge bekannt – aber lange mussten die Mitglieder darauf warten, die letzte Mehrtagesfahrt war 2019 an den Jadebusen. Dieses Mal ging es vom 18. bis zum 23. Juli an die Mecklenburger Seenplatte. Es ist schon fast Tradition, dass sich die dieses Mal gut 20-köpfige Reisegruppe dem St. Leon-Roter Busunternehmen Weis anvertraut, untergebracht war sie in einem Hotel in Stavenhagen. Von dort aus wurde "jeden Tag etwas gemacht", wie Wanda Straka berichtet: eine Bootsfahrt auf der Warnow und der Müritz, Besuche in Stralsund, Rostock, Waren, Warnemünde, Ahlbeck, Heringsdorf und im polnischen Swinemünde. Drei Tage betreute eine örtliche Reiseleiterin die Schriesheimer – die hatte der VdK genauso schnell integriert wie den anderen Teil der Weis-Reisegesellschaft –, dann übernahm Helga Pauly. Straka schwärmt immer noch: "Laune und Wetter waren gut, es hätte nicht besser sein können". Natürlich half es, dass die Teilnehmer alle doppelt geimpft waren, und beim geselligen Abend im Hotel merkten alle, wie sehr man in den letzten anderthalb Jahren die Geselligkeit vermisst hat.

Die nächsten Termine im VdK-Kalender sind der Grillnachmittag im Weingut Wehweck am Samstag, 28. August, und eventuell im Oktober eine Tagesfahrt nach Heilbronn. Die war bereits vor zwei Jahren zur Bundesgartenschau geplant, wurde aber kurzfristig abgesagt. hö