> Der Sozialverband VdK wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands gegründet. Heute ist er nach eigenen Angaben der größte Sozialverband in der Bundesrepublik. Der Mannheimer Kreisverband zählt 34 Ortsverbände und gut 12.200 Mitglieder. In Baden-Württemberg gibt es 52 Kreisverbände mit über 230.000 Mitgliedern. Der VdK versteht sich als sozialpolitische Interessenvertretung und moderner Dienstleistungsverband für Beratung und Unterstützung in sozialen Fragen. cab