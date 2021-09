Ein "echtes Stadion"

"Arminia, Arminia, wir sind die besten Fans der Welt, und unser Herz schlägt nur für dich, Arminia Bielefeld." Nicht nur bei der Vereinshymne wird es richtig laut in der Bielefelder Arena an der Melanchthonstraße. Eng und steil ist es dort, die Ecken zugebaut und der Geräuschpegel steigt immer wieder ohrenbetäubend an. "Eben noch ein echtes Stadion", sagt der Sportkollege in der Redaktion aus eigener Erfahrung. Normalerweise dürfen 26 515 Zuschauer rein, Corona lässt derzeit nur etwas mehr als die Hälfte zu. "Ausverkauft" war es und 13 750 Schwarz-Weiß-Blaue gaben alles, wollten ihr Team zum ersten Saisonsieg brüllen. Klappte nicht, doch Pfiffe gab es deswegen keine. Note 1 mit Sternchen für die Arminia-Fans.

"Leistungsträger" Posch nur Ersatz

Stefan Posch machte sich mit den anderen Bankspielern der TSG warm, während die Startelfkollegen ihr Vorbereitungsprogramm durchliefen. "Ich sehe mich als Leistungsträger", hatte Posch im RNZ-Interview vor der Partie gesagt. Nach den Länderspielpleiten mit Österreich in der WM-Qualifikation wurde er gegen Mainz in der Pause ausgewechselt, jetzt ließ ihn Trainer Sebastian Hoeneß gar die gesamte Spielzeit außen vor. Derzeit hat Bayern-Leihgabe Chris Richards einen Schritt Vorsprung vorm 24-jährigen Alpenländer. Und auch Poschs Forderung ("Wir müssen Ergebnisse liefern") setzten seine Mitspieler beim Abstiegskandidaten nur bedingt um. Kein gutes Wochenende für "Poschi". awi