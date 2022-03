Tobias Link wuchs in Mosbach auf und studierte Medizin in Homburg/Saar, Wien und Lübeck. Der 52-Jährige ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Fachkunde Suchtmedizin. Er arbeitet seit 1998, bis auf eine kurze Unterbrechung aufgrund einer Weiterbildung, am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Seit 2020 ist er Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung und Sprecher der Suchtkliniken der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg. Dazu ist er Mitglied im Ausschuss "Suchtmedizin" der Landesärztekammer Baden-Württemberg.