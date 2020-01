(schat) Bei den Kliniken Sigmaringen sorgt die Teilprivatisierung für positive Zahlen. Es gibt in Baden-Württemberg aber auch Einrichtungen mit ähnlicher Gesellschafterstruktur, bei denen das Jahresergebnis (deutlich) negativ ist. So ist beispielsweise bei den Kreiskliniken Böblingen (der Landkreis ist mit 49 % beteiligt) für das Jahr 2018 ein Defizit von rund 15 Millionen Euro (inklusive Investitionstätigkeit) ausgewiesen, bei den Kreiskliniken Calw (49 % LKR-Anteil) lief ein Minus von 5,5 Mio. Euro auf. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße, bei dem der Kreis nur noch zehn Prozent hält, weist im Jahresergebnis ein Minus von 1,6 Mio. aus.

Auch bei den zu 100 Prozent in Kreisträgerschaft betriebenen Krankenhäusern gibt es große Unterschiede: Bei den Rems-Murr-Kliniken musste 2018 ein Negativergebnis von rund 18 Mio. Euro ausgeglichen werden, während etwa die Kliniken des Landkreises Lörrach tatsächlich noch schwarze Zahlen schreiben. In der Nachbarschaft sah es zuletzt indes ähnlich aus wie an den Neckar-Odenwald-Kliniken: Die GRN-Kliniken (100 % beim Rhein-Neckar-Kreis) wiesen für 2018 ein Minus von fast 6,3 Mio. Euro aus.