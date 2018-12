Die Tafel, die 1993 von einer Berliner Fraueninitiative gegründet wurde, firmiert unter dem Dachverband Deutsche Tafel. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Ziel ist es, Menschen mit geringen Einkommen mit günstigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Derzeit gibt es mehr als 900 Tafeln in Deutschland, in denen sich rund 60.000 Menschen ehrenamtlich engagieren. Nach deutschem Vorbild sind inzwischen auch in Österreich, der Schweiz, Südafrika und Australien ähnliche Organisationen entstanden. (apo)