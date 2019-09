"Das Heilige und das Lachen - Studien zum Humor als einem integralen Element von Religion(en)"

Das Symposium findet von Montag, 16. September, bis Mittwoch, 18. September, in der Akademie der Wissenschaften, Karlstraße 4, statt. Der Eintritt zu allen Vorträgen ist frei. Auszüge des Programms im Überblick:

> Zum Start am Montag, 14 Uhr, spricht Jessica Lampe unter dem Titel "Zwischen Zähneklappern und Gelächter". Ab 15 Uhr geht es bei Klaus Tanner um das Thema "soziologische Interpretationen des Humors". Ab 16 Uhr referiert Philippe Soual über "Das Lachen in der philosophischen Tradition".

> Am Dienstag, ab 9 Uhr, spricht Ludwig Morenz darüber, "Worüber die alten Ägypter lachten". Manfred Oeming widmet sich ab 13 Uhr dem "Humor in der Passionserzählung". Nora Schmidt referiert zur "islamischen Hermeneutik des Leibes" (16.30 Uhr), bevor Konrad Beikircher um 19.30 Uhr in der Peterskirche über "Humor als Psychohygiene des Glaubens" spricht.

> Am Mittwoch eröffnet um 9 Uhr Simone Hankel den Tag mit "Überlegungen zur komischen Mimesis". Marc Lienhard spricht um 10 Uhr über "Die existentielle und die theologische Bedeutung des Humors bei Martin Luther". Gisela Matthiae berichtet ab 14 Uhr über "Humor und Glaube in der Praxis einer Clownin". Zum Abschluss spricht ab 17.30 Uhr Wolfgang Drechsel über "Humor in der Seelsorge".