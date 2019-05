Stimmen

> Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der SV Sandhausen jemals eine solche Siegesserie gefeiert hat. Am Ende hat uns Marcel Schuhen den Sieg festgehalten."

> Leart Paqarada, SVS-Verteidiger: "Unsere Brust ist breit, der Teamspirit wahnsinnig groß."

> Andrew Wooten, Sandhäuser Torjäger, der in jedem der letzten acht Spiele getroffen hat: "Das war mein Saisontor Nummer 17. Nach der Flanke von Dennis Diekmeier musste ich eigentlich nur den Schädel hinhalten. Jeder hätte uns ausgelacht, wenn wir gesagt hätten, dass wir acht Spiele in Folge nicht verlieren."

> Frank Schmidt, Heidenheimer Trainer: "Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat nichts darauf hingedeutet, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Dann kriegen wir diesen kuriosen Elfmeter gegen uns, den man eigentlich nicht geben kann."

> Marcel Schuhen, SVS-Torwart: "Die Niederlage gegen Aue war ein Weckruf, danach haben wir unsere Spielweise umgestellt, wir stehen nun hinten kompakter und nutzen vorne unsere Geschwindigkeit und Wucht."

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir sind derzeit in der Lage, auch solche Spiele umzubiegen. Unsere Serie ist beeindruckend, wenn man sieht, wo wir davor standen."

> Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Das war eine Super-Leistung, wir haben zweimal zurückgelegen."

> Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben einige Spieler in unglaublich guter Form. Am Ende haben wir uns mit einem unglaublich starken Marcel Schuhen zum Sieg gezittert, Dennis Diekmeier hat zum x-ten Mal eine starke Torvorlage gegeben und vorne spielt Andrew Wooten in der Form seines Lebens. Wenn du solche Achsenspieler hast…" (ber)