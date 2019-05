Jeder neunte Kandidat studiert

Drei Studenten saßen zu Beginn der Legislaturperiode 2014 im Gemeinderat: Jeweils einer für die SPD, die CDU und die Grünen. Nach der Wahl am Sonntag dürften es kaum mehr werden - auch wenn etwa jeder fünfte Heidelberger Einwohner studiert. Denn die Parteien und Wählervereinigungen haben zwar insgesamt 11,3 Prozent aller Listenplätze (und damit jeden neunten) an Studenten vergeben - die allermeisten stehen jedoch auf recht aussichtslosen Posten. So finden sich nur zwölf der insgesamt 65 studentischen Kandidaten auf einem der ersten zehn Listenplätze, womit die Quote hier nur noch bei zehn Prozent liegt. Und diese Kandidaten finden sich zum allergrößten Teil auch bei den eher kleineren Gruppierungen wie "Heidelberg in Bewegung" (vier Studenten unter den ersten zehn Plätzen), der "Linken" (zwei) oder der FDP (zwei) - die bislang nicht mehr als zwei Sitze im Gemeinderat innehatten.

Blickt man die gesamten Listen, sieht man große Unterschiede: Den mit Abstand größten Anteil an Studentinnen und Studenten auf der Liste hat "Die Linke" mit 14 von 48 Kandidaten, es folgen die CDU und "Die Partei" (jeweils neun), die FDP (acht) und "Heidelberg in Bewegung" (sieben). Nur jeweils einen Studenten aufgestellt haben dagegen die Grün-Alternative Liste sowie die "Bunte Linke".