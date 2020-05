Konflikte im Wald zwischen Spaziergängern und Mountainbikern müssen nicht sein. Schließlich gibt es in der Region zahlreiche Strecken, die eigentlich jedes Mountainbikerherz höherschlagen lassen müssten. Nachfolgend eine kleine Auswahl von Strecken im Naturpark Neckar-Odenwald.

> Weinheimer-Tour – 43 Kilometer/1200 Höhenmeter: Über Oberflockenbach geht es ins Haundeltal. Wünschmichelbach, Gängelbachtal und Erlenbachtal sind die nächsten Stationen, und weiter geht es zum Waldschwimmbad Weinheim. Steil bergauf gelangt man auf den Wachenberg – ein kleiner Abstecher zur Wachenburg ist hier sehr lohnenswert. Bergab geht es danach ins Birkenauer Tal und hinauf auf den letzten Berg der Tour, den Hirschkopf. Danach geht es bergab in die Weinheimer Innenstadt, wo zahlreiche Gastronomiebetriebe zu einer erholsamen Einkehr einladen.

> Heiligkreuzsteinacher-Tour – 29 Kilometer/775 Höhenmeter: Die Tour verläuft abwechslungsreich auf größtenteils gut ausgebauten Wegen durch den Vorderen Odenwald – vorbei an zwei sehenswerten Burgruinen. Nach dem Start geht es durch die Ortsmitte von Heiligkreuzsteinach. Nach der ersten Bergkuppe sieht man schon die Ruine Waldeck. Über Lampenhain geht es am Rande des Eichelbergs entlang an den Ortsrand von Oberflockenbach und weiter nach Wünschmichelbach. Über Hilsenhain führt die Tour in das tief eingeschnittene Steinachtal und dann steil bergauf Richtung Stiefelhöhe. Ein lang gezogener Weg führt danach vorbei an der Ruine Lichten- klinger Hof ins Eiterbachtal.

> Wilhelmsfelder-Tour – 25 Kilometer/ 785 Höhenmeter: Zunächst geht es steil bergauf durch Wilhelmsfeld, und dann durch den Wald wieder bergab nach Heiligkreuzsteinach. Anstelle des flachen Steinachtalradwegs führt die Mountainbike-Tour kräftig bergauf über das Eichköpfel und die Wolfsgrube – mit einer Abfahrt entlang des Klipfelbachs und einem Zwischenanstieg hinauf zum Hexenbuckel – nach Schönau mit seinem historischen Stadtkern. Die nächsten Stationen sind Münchel, Sitzbuche und Geigersheide. Das letzte Stück führt dann über den Schriesheimer Kopf. Hier befindet sich der Teltschikturm, der mit einer atemberaubenden Aussicht über den Odenwald beeindruckt.

> Schönauer-Tour – 28 Kilometer/800 Höhenmeter: Hier sind Anstiege auf die Odenwälder Höhen zu meistern. Vom Waldparkplatz Feuersteinskopf aus geht es zunächst bergab nach Schönau und dann hinauf über die Lochmühle zum Münchel und weiter zur Sitzbuche. Am Ortsrand von Heidelberg-Ziegelhausen vorbei gelangt man zum Freizeitzentrum Köpfel. Nun geht es bergauf zum Zollstock, und von hier aus auf naturbelassenen Wegen weiter zum Weißen Stein. Zurück geht es über gut ausgebaute Wege über den Langen Kirschbaum, Geigersheide, Holzapfelbaum, Prinzensitz und Linde zum Feuersteinskopf. (sha)

Info: Weitere Strecken findet man auf www.naturpark-neckartal-odenwald.de/erleben/natur-erleben/mountainbiking/