So könnten sie heute beginnen

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Akpoguma, Posch, Brenet - Schulz, Grillitsch, Demirbay - Bittencourt - Kramaric, Joelinton.

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Zintschenko - Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Silva, Sané - Gabriel Jesus.

Schiedsrichter: Skomina (Slowenien).

"Hoffe" im Fernsehen

Um die TSG 1899 Hoffenheim bei ihrem Abenteuer Champions League zumindest am Fernseher zu begleiten, reicht es nicht mehr, das Öffentlich-Rechtliche einzuschalten. Die Übertragung der Königsklasse teilen sich ab dieser Saison der Pay-TV Sender Sky und die Internet-Streamingplattform DAZN untereinander auf. Lediglich ein Finale mit deutscher Beteiligung würde im Free-TV ausgestrahlt werden. Das heutige erste Heimspiel (18.55 Uhr) gegen Manchester City wird exklusiv von Sky übertragen. Die weiteren Partien der Gruppenphase - Dienstag, 23. Oktober, 21 Uhr, gegen Lyon; Mittwoch, 7. November, 21 Uhr in Lyon, Dienstag, 27. November, 21 Uhr, gegen Donezk und Mittwoch, 12. Dezember, 21 Uhr, in Manchester - überträgt in voller Länge DAZN exklusiv. Zusätzlich bei Sky zu jeder Anstoßzeit noch eine Konferenz, in der auch die Spiele der TSG Hoffenheim gezeigt werden. nb

Guardiola auf der Bank

Nachdem Pep Guardiola die Auftaktniederlage seines Teams im Heimspiel gegen Olympique Lyon von der Tribüne aus beobachten musste, darf der Trainer von Manchester City heute Abend in der Rhein-Neckar-Arena wieder auf der Bank Platz nehmen. Guardiola war von der Uefa für zwei Spiele gesperrt worden - das zweite allerdings zur Bewährung ausgesetzt - nachdem er beim Königsklassen-K.o. in der Vorsaison gegen Liverpool den Schiedsrichter beschimpft hatte. nb

Volles Programm

Schon ab 9 Uhr hat Hoffenheim die Uefa-Vertreter heute im Haus. Der Tag ist vollgepackt mit Meetings, Terminen sowie der Feinjustierung der Abläufe. Das "Vorspiel" in der Youth League bestreitet die U19 der TSG um 14 Uhr gegen den Nachwuchs von ManCity im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion. Dann geht es in die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena, um das Zeremoniell vorzubereiten und einen letzten Qualitätscheck durchzuführen. Der Vorschriftenkatalog der Uefa ist bekanntlich streng. jog

Fan-Meile in Sinsheim

Anpfiff ist um 18.55 Uhr, doch schon ab 12 Uhr haben Fans heute in Sinsheim die Möglichkeit, sich auf das erste Champions-League-Spiel ihrer TSG einzustimmen. Die Stadtverwaltung verwandelt die Bahnhofstraße in eine Fan-Meile. "Gastronomen und Imbissbetreiber bieten Speisen und Getränke zur Stärkung und für die Stimmung sorgt die Holger Weitz Band", teilte die Stadt mit. Gefeiert wird das Fanfest bis Spielbeginn. nb

Es sagte ...

"Ein Titel deutscher Meister U 19, das ist ein bisschen weniger als bei Pep. Aber ich arbeite dran." - TSG-Trainer Julian Nagelsmann über seinen erfolgreichen Kollegen Pep Guardiola.