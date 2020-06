Stimmen zum Spiel

> Uwe Neuhaus, Trainer von Arminia Bielefeld: "Wir hatten uns fest vorgenommen, das Spiel zu gewinnen, müssen aber nun mit dem 0:0 leben. Das ist kein Drama, aber wir können besser spielen."

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Es war eine absolut starke Leistung unserer Mannschaft, die eigentlich heute auch den Sieg verdient gehabt hätte. Die Erleichterung und der Stolz überwiegen. Die Mannschaft ist noch sehr hungrig, jetzt wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz holen."

> Denis Linsmayer, SVS-Mittelfeldspieler: "Bielefeld steht zurecht da oben, wird in den nächsten Tagen aufsteigen. Aber wir haben von der ersten Minute an super dagegen gehalten und waren dem Tor näher."

> Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Ich bin total erleichtert, unser erstes Etappenziel haben wir erreicht mit 40 Punkten, jetzt schauen wir mal, was in den letzten drei Spielen noch möglich ist. Wir haben ein überragendes Fußballspiel gesehen, in dem wir eine bärenstarke Leistung gebracht haben." (ber)