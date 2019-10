> Matthias Lautenschläger, Manager der Academics: "Es ist schade, dass die Schiedsrichter insgesamt in dieser Saison so kleinlich pfeifen. Dadurch geht der Spielfluss verloren und für die Zuschauer ist das nicht attraktiv. Am Ende hatten wir nicht das nötige Glück, um heute zu gewinnen."

> Michael Mai, Trainer der Eisbären Bremerhaven: "Wir wussten, was für ein schweres Spiel hier auf uns warten würde. Heidelberg machte einen tollen Job, als sie in der zweiten Halbzeit den Weg zurückgefunden haben. Die Defensive war sehr stark, so dass wir sehr glücklich sind, hier den Sieg und die zwei Punkte gewonnen zu haben. Wir haben an unsere Stärken geglaubt, das war ein Schlüssel"

> Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Wir wussten, dass wir eine Chance haben, wenn wir Bremerhaven unter 80 Punkte halten. Auf den ersten Blick ist uns das gelungen, aber es hat nicht gereicht. Leider haben drei unserer vier Ausländer heute nicht genug geliefert, um zu gewinnen." miwi