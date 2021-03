Die Teilnahme am Stadtradeln – einer bundesweiten und jährlich stattfindenden Kampagne für Gemeinden, Städte und Landkreise – hat in Sandhausen eine besondere Vorgeschichte. Während fast alle Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises bereits seit einigen Jahren offiziell als solche dafür angemeldet sind, hatte Bürgermeister Georg Kletti mehrfach geäußerte Wünsche nach einer kostenlosen Teilnahme der Hopfengemeinde abgelehnt. Er hält die Aktion für eine "Alibiveranstaltung" und verwies auf die begrenzten Ressourcen der Gemeindeverwaltung. Im vergangenen Jahr nutzte die Sandhäuser GAL-Fraktion quasi ein Schlupfloch im Regelwerk des Stadtradelns und meldete eine offene Gruppe namens "Sandhausen radelt fürs Klima" an: Weil sich nur Kommunalverwaltungen für die Kampagne registrieren können, sammelte die Gruppe ihre Rad-Kilometer unter der Flagge des Rhein-Neckar-Kreises. luw