Stimmen zur Sommertour

> Mario und Nadja Hautzinger waren mit ihrem Sohn Nils aus Bammental nach Neckarsteinach gekommen. Der Achtjährige strahlte auf die Frage, wie ihm die Kanutour gefallen hat, über das ganze Gesicht. Er und Mutter Nadja saßen das erste Mal in einem Kanu. Vater Mario richtete seinen Dank an den Kanuverleih: "Das war eine klasse Aktion."

> Natascha Richter aus Wiesenbach hatte Glück, sie profitierte als Nachrückerin von der Absage einer anderen Teilnehmerin. Umso mehr habe sie "die angenehme Fahrt mit einer angenehmen Gruppe" genossen. Ihre Mutter Gabriele Fröhlich jubelte den Kanuten gemeinsam mit Enkeltochter Lotta vom Ufer aus zu und hatte ihren Anteil an der prächtigen Stimmung.

> Dietmar Ackermann aus Wiesloch zeigte sich beeindruckt, den Neckar einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben zu dürfen. Seine zehn Jahre alte Nichte Lina begleitete ihn bei der Tour. Beide stellten fest: "Das ging in die Arme, bis man die richtige Technik hatte." Respekt einflößend sei der Größenvergleich zu einem passierenden Frachter gewesen.

> Annette und Matthias Bernhardt aus Nußloch bemerkten, dass es etwas Übung benötigte, "bis man wusste, wo man hinsteuert". Für sie sei es das erste Mal im Kanu gewesen. Ihr Fazit: "Das hat echt Spaß gemacht." Und während er es sich auf dem Wasser kälter vorgestellt hätte, freute sich seine Begleiterin darüber, "dass wir gut angekommen und nicht gekentert sind".

> Andrea Post-Beetz aus Spechbach nahm in Begleitung ihrer Freundin Andrea Haff aus Heidelberg an der Kanufahrt teil. "Die Tour war sehr toll, das Wetter war toll, wir würden es jederzeit wieder machen", meinten die beiden. "Es kam uns gar nicht so weit vor."

> Karin und Frank Mittag aus Sandhausen mit Tochter Sofia (13) stießen ins selbe Horn: Auch für sie hätte die Tour "durchaus länger" sein dürfen. Schließlich sei die Fahrt auf dem Neckar "so toll und entspannend" gewesen. lew