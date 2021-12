> Ein Solarpark in Mückenloch war erstmals vor vier Jahren Thema. Das einstige Angebot der Stadtwerke an die Stadt schien schon damals schier unglaublich: Der etwa 900.000 Euro teure Solarpark mit 2774 Photovoltaikmodulen und einer Spitzenleistung von 750 Kilowatt sollte nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er sollte zum einen rund 280 Haushalte – rechnerisch etwa die Hälfte von Mückenloch – mit Strom versorgen. Zum anderen sollte sich die Stadt damit die teure und seit Jahren überfällige Rekultivierung der ehemaligen Deponie sparen. Damit nicht genug: Obendrauf sollte die Stadt noch eine jährliche Pacht von 500 Euro bekommen. Es klang fast zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich kam es zu Problemen: Die Deponie muss – wenn es nach den Behörden geht – rekultiviert werden. Zwar könnten die Stadtwerke einen Solarpark darauf bauen, würden aber dafür keine Förderung erhalten. Und das ist ein Problem: Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Wirtschaftlichkeit des Solarparks wegen der niedrigeren Einspeisevergütungen in Frage steht. Vor zwei Jahren hatte Volk dann überraschend Zuversicht verbreitet: Der zuständige Dezernent des Landratsamtes sehe Möglichkeiten zur Umsetzung. Doch davon war nie mehr etwas zu hören. cm