Matthias Kros über die Platzwechsel an der Börse

Der Heidelberger Softwarespezialist SNP steigt in den Börsenindex S-Dax auf während der Traditionskonzern Heidelberger Druck Abschied nimmt. Diese Nachricht hat Symbolcharakter. Denn an der Größe der Unternehmen liegt der Platzwechsel nicht: Schließlich kommt Heideldruck auf das 15-fache des SNP-Umsatzes und hat trotz des jahrelangen Schrumpfens ungefähr 10-mal so viele Mitarbeiter. Doch während der vergleichsweise kleine Softwarespezialist fokussiert auf Wachstum ausgelegt ist, wirkt der einst so stolze Druckmaschinenbauer blutleer, mutlos und seine Führung uneins. Reihenweise wurden zuletzt die selbst gesteckten Ziele verfehlt.

Dabei ist das Potenzial nach wie vor da. Druckmaschinen gelten als Königsdisziplin des Maschinenbaus und die Produkte aus Wiesloch haben weltweit einen hervorragenden Ruf. Allerdings muss Heideldruck diese PS endlich wieder auf die Straße bringen und der verunsicherten Belegschaft eine Vision bieten. An der Börse punktet, wer einen klaren Plan verfolgt und zuverlässig abliefert. Wenn Heideldruck das wieder schafft, bleibt die Tür zu den Indizes offen. (rnz)