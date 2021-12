Jährlich werden in den vier Standorten der SLK-Kliniken (ohne Klinik Löwenstein) rund 70.000 Patienten stationär und mehr als 170.000 Patienten ambulant behandelt. Die Häuser verfügen zusammen über mehr als 1400 Betten und beschäftigen mehr als 4200 Mitarbeiter, wobei es im SLK-Klinikverbund insgesamt 5612 Beschäftigte gibt. Damit sind die SLK-Kliniken einer der größten Arbeitgeber der Region. Sie weisen zur Zeit darauf hin, dass sich diese Zahlen wegen der Corona-Pandemie nicht exakt darstellen lassen. Laut Geschäftsbericht vom Sommer 2020 (für 2019) weist die Bilanz einen Überschuss von 3,8 Millionen Euro aus, die Krankenhäuser "Am Plattenwald" und "Am Gesundbrunnen" hatten 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet. (bfk)