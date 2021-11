> Mit Tabellen und Zahlen konnte Dr. Peter Liebert, der Leiter des Gesundheitsamtes, die Corona-Situation in Heilbronn für die Woche vom 7. bis 13. November darstellen. Die Alterspyramide der Corona-Erkrankten zeigte eine überproportionale Häufung von Fällen bei den zehn- bis 19-Jährigen wie auch bei den 30- bis 39-Jährigen, erst bei Patienten, die älter als 60 sind, waren die Zahlen deutlich niedriger. Zu diesem Bild passt auch, dass es in den Schulen 93 positive Schnelltests und 78 positive PCR-Tests gab, in den Kitas immer noch 15 positive Schnelltests und zehn positive PCR-Tests. Betroffen waren auch drei Pflege-Einrichtungen mit 14 positiven PCR-Tests bei Bewohnern und vier beim Personal. Ein immer wichtiger werdender Faktor ist die Hospitalisierung beziehungsweise der Schutz davor durch Impfung. Nach der Aufstellung sind 88 Prozent der Heilbronnerinnen und Heilbronner im Alter von 18 bis 59 Jahren und 85 Prozent im Alter darüber vollständig geimpft und somit gut vor einem Krankenhausaufenthalt geschützt. In Bezug auf eine mögliche Behandlung auf der Intensivstation liegt der Prozentsatz der Geschützten noch höher: bei rund 93 Prozent (für Menschen im Alter von 18 bis 59 Jahren). OB Mergel konnte noch darauf verweisen, dass die Impfquote bei vollständig Geimpften in Heilbronn mit 63,9 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt (Stand 14. November), das sind 80.768 Geimpfte. Todesfälle gab es, so der letzte Stand, bislang 159. (bfk)