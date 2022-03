Sie ist die "Mutter" des Marktes

"Sie hat das Kind geboren", drückt Ralph Götzmann vom Leimener Ordnungsamt scherzhaft aus, was Konstanze Schätzle für den noch jungen Gauangellocher Wochenmarkt ist. Die 44-Jährige ist gewissermaßen geistige Mutter des Märktchens, das seit Mai jeden Freitag vor dem Rathaus des Leimener Stadtteils stattfindet. Mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement hat die gebürtige Mückenlocherin, die seit 15 Jahren in Gauangelloch lebt, den Markt von Grund auf mit aufgebaut.

"Ich bin selbst Wochenmarkt-Fan und hier gab es ja nichts", fasst Schätzle zusammen, was sie vergangenes Jahr dazu bewegte, der Stadtverwaltung die Idee eines Wochenmarkts zu unterbreiten. Sie habe damit auch einen Beitrag leisten wollen, das Örtchen attraktiv zu machen und "ein bisschen Leben hier reinzubringen". Aus dem "etwas Leben reinbringen" ist nun längst ein intensives Projekt geworden. "Ich bin stolz darauf", sagt sie zur positiven Entwicklung des Markts.

Viele der Marktbeschicker hat sie selbst auf anderen Märkten angesprochen, ob sie nicht auch in Gauangelloch verkaufen wollen. Vorausgesetzt zumindest, sie bieten Qualität und faire Preise, sind "nicht zu große Anbieter" und passen zum Bedarf des Märktchens. So zum Beispiel Gabriele Lechner, die auf dem Gauangellocher Markt Mehl und Getreide verkauft. "Frau Schätzle hat mich auf dem Markt in Walldorf entdeckt", sagt sie und attestiert der Gauangellocherin "viel Power und Engagement".

"Irgendeinen muss es geben, der es macht", erklärt Schätzle augenzwinkernd ihr Engagement für Gauangelloch, das mit dem Wochenmarkt nicht endet: Neben ihrer eigentlichen Arbeitsstelle als Verkäuferin in einem Heidelberger Warenhaus ist die 44-Jährige an der Organisation der Hofflohmärkte und der Hofweihnacht beteiligt. Ihr "Baby", wie sie es selbst nennt, ist aber der Wochenmarkt. Und für diesen hat sie noch einige Pläne: Im Sommer soll es weitere Verweilmöglichkeiten auf dem Markt vor dem Rathaus geben und auch eine Ausweitung der Produktpalette schwebt Schätzle vor: "Wir würden gerne einen Fischhändler kriegen", sagt sie – und hat sicher längst ihre Fühler ausgestreckt. (lesa)