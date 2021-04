> Hans-Peter Schwöbel wird im November 1945 in Buchen geboren. Der Vater ist Zotzenbacher, die Mutter Mannheimerin. 1952 kehrt die Familie zurück in die Quadratestadt. Nach acht Jahren Schule lernt er Kraftfahrzeugmechaniker (Gesellenbrief mit Auszeichnung). 1967 erwirbt er das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg. In diesem Jahr heiratet er auch die Lehrerin und Schriftstellerin Susanna Schwöbel-Martinez. Beide pflegen enge Beziehungen zur Familie von Susannas Vater Ismael Martinez in Puerto Rico.

Von 1967 bis 1972 studiert er Sozialwissenschaften in Mannheim bei Martin Irle, Rainer M. Lepsius, Hans Albert und Rudolf Wildenmann. Von 1973 bis 1975 arbeitet er im Auftrag des Deutschen Volkshochschulverbandes als Wissenschaftlicher Berater des somalischen Erziehungsministeriums in Mogadischu. Ihm obliegt die pädagogische Leitung großer Alphabetisierungskampagnen. 1979 und 1980 berät er in gleicher Sache den Genossenschaftsverband der Erdnuss- und Reisbauern in Gambia. 1980 Promotion in Frankfurt und Abschluss eines Pädagogikstudiums. Von 1980 bis 2010 ist Schwöbel Professor für Sozialwissenschaften an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Mannheim.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit schreibt er Gedichte, Essays, Sketche und Predigten (die er auch hält). Seit zwei Jahren bezieht er jede Woche auf seiner Homepage im viel gelesenen und gehörten "Der-Schwöbel-Blog-am-Samstag" Stellung. Und er tritt mit (Mundart-)Programmen auf. Seine Interaktion mit dem Publikum ist ein Erlebnis – er tobt über die Bühne, stellt Fragen und verteilt für richtige Antworten "Gutsel". Zudem widmet er sich der Naturfotografie. Schwöbel wurde mit dem Kulturpreis des Bundes der Selbstständigen Mannheim-Nord ausgezeichnet (2004). Er ist Träger des Mannheimer Bloomaulordens (2005), der Neckarauer Prinzessinnenspange (2011) und der Hermann-Sinsheimer-Plakette der Stadt Freinsheim (2012). Im Jahr 2003 wird vor dem Quadrat P 2 ein Mahnmal errichtet, das an das Leben der Mannheimer Juden vor dem Holocaust erinnert. Schwöbel ist im Vorfeld Sprecher des kommunalen "Arbeitskreises Mahnmal" und hat dessen Gestaltung und Platzierung deutlich mitbestimmt. cab