> Die Schillerrede gilt seit 1999 als das ehrenvollste Amt, welches das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (DLA) jährlich zum Geburtstag des Dichters Friedrich Schiller zu vergeben hat. Er wurde am 10. November 1759 in Marbach geboren. Schiller studierte Medizin und arbeitete kurzzeitig als Regimentsmedicus der württembergischen Armee; die Medizin prägte auch sein philosophisches Denken. Die Schillerredner aus Kultur, Wissenschaft und Politik können sich ihre Schwerpunkte selbst aussuchen, sofern ein Bezug zu dessen Werk deutlich wird. Dieses Jahr hat der Coronavirus-Experte Christian Drosten die Festrede gehalten, digital auf der Webseite des DLA. Weitere Redner waren in den Vorjahren Cem Özdemir, Ernst Ulrich und Richard von Weizsäcker, Jan Philipp Reemtsma, Norbert Lammert, Monika Grütters, Jan Assmann, Brigitte Kronauer und Berthold Leibinger. (sal)