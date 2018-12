Schefflenz in Zahlen

Einwohnerzahl: 3923

Gemarkungsfläche: 3697 ha

Höhenlage: 250 - 350 m ü. NN.

Ortsteile: Ober- (1487), Mittel- (1044) und Unterschefflenz (1167), Kleineicholzheim (225)

Partnerschaften: Cunewalde (Sachsen), Agendorf (Ungarn)

Geschichte: Seine erste urkundliche Erwähnung fand die Gemeinde im Lorscher Kodex im Jahre 774. Hier erschien Kleineicholzheim gemeinsam mit den drei Schefflenzdörfern. Die Dorfnamen Ober-, Mittel- und Unterschefflenz tauchen erst über ein halbes Jahrtausend später auf.

Ausflugstipps: Im Heimatkundemuseums in Unterschefflenz wurden viele historische Dinge aus den Schefflenzer Haushalten gesammelt und liebevoll zusammengestellt. So können Besucher auch mal die Schulbank wie in alten Zeiten drücken oder am Webrahmen ihr Glück versuchen.