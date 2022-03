> Ein Rotwildgebiet ist ein klar definiertes Areal, in dem diese Wildart vorkommen darf. Außerhalb dieser Bezirke besteht ein strenges Abschussgebot in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Baden-Württemberg gibt es fünf Rotwildgebiete, die gemäß der Rotwildverordnung lediglich vier Prozent der Landesfläche ausmachen. In den anderen Ländern im Norden und Osten Deutschlands darf Rotwild prinzipiell überall leben.

> Die Deutsche Wildtierstiftung und diverse Jagdverbände setzen sich für eine Aufhebung des Abschussgebotes für Rotwild außerhalb der bestehenden Rotwildgebiete ein, die seit 1958 bestehen. Außerhalb dieser Bezirke ist das gesamte Rotwild mit Ausnahme der Kronenhirsche während der Jagdzeit abzuschießen. Innerhalb der Gebiete gibt es strenge Reglementierungen, die in alljährlichen Abschussplänen festgelegt sind. Auf regionaler Ebene kümmert sich die Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald um die Belange unserer größten heimischen Wildart.

> Die Jagdsaison dauert in Baden-Württemberg für einjährige Tiere von Anfang Mai bis Mitte Juni. Da Hirsche in dieser sensiblen Zeit des Jahres noch kein Geweih tragen, und somit ihr Alter wie Gesamtzustand nur schwer einzuschätzen sind, und ältere weibliche Tiere "setzen", sprich: Jungtiere bekommen, dürfen diese lediglich von Anfang August bis Ende Januar bejagt werden. Dennoch hat Deutschland innerhalb Europas die längste Jagdzeit. Der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald ist es jedoch ein Anliegen, die Bejagungspraxis nach den Bedürfnissen des heimischen Rotwildes auszurichten. Dies wird auch in den Hegegrundsätzen der Vereinigung deutlich.

> So soll der Abschuss einzelner Tieren möglichst bis Ende Dezember eines jeden Jahres erfolgt sein, um Störungen und Stress in den Wintermonaten zu reduzieren. Der freiwillige Verzicht auf Jagdzeit im Odenwald verweist somit auch auf die das Ziel der Rotwildjäger, dem Rotwild einen passenden Lebensraum und die dazugehörigen Rahmenbedingungen zu bieten. (gin)