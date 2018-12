Zu unserem Beitrag "Wer aufmuckt, riskiert seine VIP-Karten" im "Nachgefragt" am letzten Mittwoch gibt bfv-Pressesprecherin Annette Kaul nachfolgende Stellungnahme ab:

"Für Länderspiele, die in Baden ausgetragen werden, kann der bfv eine festgelegte Anzahl an Ehrengästen melden. Die Abfrage erfolgt nach Personengruppen, (Präsidium, Vorstand, Verbandsehrenmitglieder und Ehrenrat). Dabei werden keine Einzelpersonen hinzugefügt oder nicht berücksichtigt. Die Bearbeitung erfolgt in der Abteilung Spielbetrieb. "So handhaben wir das seit Jahren und dabei hat sich weder der Präsident noch eine andere Person jemals eingemischt.

Ebenso hatte ich noch nie Anfragen von Personen, die sich auf Ronny Zimmermann beziehen, der ihnen Tickets versprochen oder verweigert hätte", betont Anja Hartmann, die für den Bereich zuständig ist. Entsprechendes gilt für "festliche Abende". Der Vorwurf einer Einflussnahme durch den Präsidenten entbehrt somit jeglicher Grundlage, daher weisen wir diesen strikt zurück."