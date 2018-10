Zitate von Franz Alt über ...

... seine Gespräche mit dem Dalai Lama: "Mein Englisch ist so schlecht, dass auch der Dalai Lama es versteht. Und umgekehrt gilt das genauso."

... die Persönlichkeit des Dalai Lama: "Einen witzigeren Menschen habe ich noch nicht kennengelernt. Er ist immer gut aufgelegt, verliert nie die Ruhe."

... die Wirkung des Dalai Lama: "Er erreicht die Menschen wie kein zweiter lebendiger Mensch, den ich kenne."

... den Buddhismus des Dalai Lama: "Er moralisiert nie - im Gegensatz zu den Religionen, die wir sonst so kennen. Der Buddhismus des Dalai Lama kennt keine Gebote - höchstens Angebote."

... die Träume des Dalai Lama: "Er erzählte mir einmal, dass er geträumt habe, dass er 113 Jahre alt wird. Ob er das wolle, fragte ich ihn. ,Klar’, meinte er: ,Damit ich noch lange die Chinesen ärgern kann.’"

... die Chinesen: "Die Kommunistische Partei sagt: ,Für die Wiedergeburt des Dalai Lama sind wir zuständig.‘ Können Sie sich vorstellen, wie die Tibeter da lachen müssen?"

... die Lehren des Christentums: "Eine Frau wie Maria, die sechs Kinder hatte, soll Jungfrau sein. So einen Schwachsinn glaubt niemand. Über so etwas macht der Dalai Lama sich lustig. Zu Recht."

... die Sexualmoral des Christentums: "Die christlichen Kirchen sind mit Sicherheit für Milliarden von Sexualneurosen verantwortlich. In der Haut der Kirchenleute möchte ich nicht stecken, wenn sie da oben gefragt werden, was sie denn so auf Erden getan haben."

... die Sexualmoral von Jesus: "Es gibt nur ein einziges Jesus-Wort dazu: ,Habt keine Angst vor der Sexualität, aber werdet auch nicht abhängig davon.’ Das finden Sie natürlich in keiner Bibel."

... seinen Glauben: "Ich bin Jesuaner. Die Bergpredigt könnte ein tolles Überlebensprogramm für die Menschheit sein - wenn wir sie denn ernst nehmen würden."

... den Klimawandel und die Politik: "Wer die ,Überlebensfrage der Menschheit’, um Angela Merkel zu zitieren, so vernachlässigt wie die Altparteien, muss sich nicht wundern, wenn die Grünen derart zulegen. Gut so, das ist gelebte Demokratie. Wer sich nicht bewegt, muss weg."

... den Klimawandel und die Wirtschaft: "ENBW hat seinen Anteil erneuerbarer Energien verdreifacht, seit die Grünen in Baden-Württemberg regieren. Und die hoch bezahlten Manager von RWE wollen den Hambacher Forst roden. Dass solche Idioten verschwinden müssen, wenn wir eine Zukunft haben wollen, ist doch klar."

... den Tod: "Ich glaube, dass ein Großteil unserer Ängste vor dem Tod damit zu tun habt, dass wir im Leben so vieles falsch machen. Wir sollten bewusster, selbstloser und vernünftiger leben. Oder mit den Worten des Dalai Lama: ,Wer gut lebt, wird gut sterben.’"

... die Ängste des Dalai Lama: "Bei einem Mittagessen in Straßburg schob mir der Dalai Lama, der Süßigkeiten liebt, seinen Nachtisch rüber. Ich war überrascht, aber er sagte: ,Ich esse zu viel Süßes. Wenn ich so weitermache, habe ich Angst, als Biene wiedergeboren zu werden."