> "Regiowin 2030" soll die Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen durch Innovation und Nachhaltigkeit verbessern und damit zu einer zukunftsfähigen Regionalentwicklung beitragen. Dafür sollten sich Regionen, Landkreise und Städte im vergangenen Jahr mit Akteuren aus der Wirtschaft und der Wissenschaft zusammenschließen, und Ideen für die Region entwickeln. Mit der Prämierung der Leuchtturmprojekte – 24 wurden von der Jury ausgewählt – können die Teilnehmer Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie eine Landesförderung erhalten. Insgesamt stehen 80 Millionen Euro an EFRE-Mitteln bereit. Die elf eingereichten Konzepte beinhalteten 110 strategische Projekte, 38 davon wurden für eine Förderung im Rahmen des EFRE als sogenannte Leuchtturmprojekte eingereicht, darunter das "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität". Mit dem Wettbewerb will das Land einen Beitrag für ein innovativeres Europa, für intelligenten wirtschaftlichen Wandel, aber auch für ein ökologischeres, CO2-ärmeres Europa, leisten. tt