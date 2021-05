> Der Ramadan ist der islamische Fastenmonat. Er findet im neunten Monat des islamischen Mondkalenders statt, weswegen er sich im gregorianischen Kalender jedes Jahr nach vorne verschiebt. Während des Ramadans verzichten die Fastenden 30 Tage lang zwischen Sonnenauf- und -untergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr. Das Fasten ist religiöse Pflicht der Muslime. Schwangere, Stillende und Kranke sind ausgenommen. "Es ist wie ein Trainingscamp für Muslime, in dem man versucht, Gott näherzukommen und ein besserer Mensch zu werden", beschreibt der Imam der Eppelheimer Ahmadiyya-Gemeine, Wadjih Uddin Chaudry. Zum Ramadan gehören Gebete, die Lektüre des Korans und das Fastenbrechen vor Sonnenauf- und nach Sonnenuntergang – im Kreise der Familie oder der Moschee: "Normalerweise brechen wir in der Moschee gemeinsam das Fasten mit einer Dattel", sagt Chaudry. Danach werde gemeinsam gegessen. Im Anschluss an den Ramadan wird das "Fest des Fastenbrechens", auch "Zuckerfest" genannt, begangen. Es ist nach dem Opferfest der zweithöchste islamische Feiertag. lesa