> Neue Radwege: Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreises hat in seiner Sitzung dem Bau verschiedener Trassen (keine Schnellverbindungen) zugestimmt. In die Prioritätsstufe 1 fallen Strecken, die in den kommenden fünf Jahren entlang von Kreisstraßen entstehen, Lücken schließen und insgesamt mehr als 5,3 Millionen Euro kosten. Dazu zählen neben der Ortsausfahrt Ladenburg in Richtung Schriesheim (K 4238; Bau 2022) die folgenden Abschnitte: Steinsfurt-Adersbach (K 4283; 2023), Muckensturm-Viernheim (K 4134; 2024), Rettigheim-Östringen (K 4167; 2024), Hirschberg-Oberflockenbach (K 4124; 2025), Gauangelloch-Schatthausen (K 4160; 2026). Bis 2030 sollen vier Abschnitte auf bereits bestehenden Radwegen verbreitert werden: Eberbach-Rockenau (K4112), Ketsch-Schwetzingen (K4250), Sandhausen-Walldorf (K4153), St. Leon-Rot-Kirrlach (K4152). vkn/alb