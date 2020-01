Die R. Weiss Verpackungstechnik GmbH & Co. KG ist weltweit als Spezialist im Bereich Verpackungsmaschinen, Verpackungsanlagen, Blockheizkraftwerke, Notstromaggregate, Transportsysteme für Stückgut, industrielle Automatisierung, fahrerlose Transportsysteme, Rollenbahnen, Portale, Palettenumlaufförderer, vertikale Rollenbahnen und Skidanlagen sowie für die Serviceleistungen bekannt.

Die Kunden des Unternehmens kommen aus den Bereichen Pharma, Kosmetik, Chemie, Lebensmittel, Süß- und Backwaren sowie Non-Food.

Insgesamt 850 Mitarbeiter waren vor der Übernahme der Schimmel GmbH in Adelsheim bereits bei der R.-Weiss-Gruppe beschäftigt. Am sukzessive erweiterten und ausgebauten Hauptsitz in Crailsheim arbeiten dabei allein schon 350 Beschäftigte. Weitere 500 sind es in der R.-Weiss-Group, nachdem im Jahr 2010 die Bleichert Automation GmbH & Co. KG in Osterburken und im vergangenen Jahr die Ertl Automation GmbH & Co. KG in Straubing übernommen wurden. Jetzt kommen noch die beiden neuen Schimmel-Unternehmen in Adelsheim mit rund 100 Mitarbeitern dazu.