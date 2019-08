Das Programm

Samstag, 24. August:

11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz Rasendreieck auf dem Sportplatz.

11 Uhr: Zelteröffnung im großen Festzelt mit der "Sunshine Music Band".

19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt.

20 Uhr: Back to the roots "90er und 2000er Party" mit DJ Fit For Fun im Cha-Cha Zelt.

21 Uhr: Partystimmung im großen Festzelt "Friends-Live".

Sonntag, 25. August:

11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz.

11 Uhr: Frühschoppen im großen Festzelt "Trachtenkapelle Mückenloch"

11 Uhr: Frühschoppen im Mostzelt mit

"Stefan Schirmer".

18 Uhr: Trachtenabend im großen Festzelt, Trachtenträger erhalten ein Freigetränk. "Hessentaler": Bei best of Volxx-Hits, Party, Rock, abfeiern. "Bierzelt Wettbewerb": Kampf um die Krone der Bierzelt-Könige

19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt.