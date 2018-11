Eine kleine Auswahl alter Ansichtskarten hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis jetzt in einem immerwährenden Kalender zusammengestellt. Der Postkartenkalender "Historische Ansichtskarten aus dem Rhein-Neckar-Kreis", der einen interessanten Einblick in die Lebenswelt um die Jahrhundertwende gibt, ist kostenlos im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg (Büro des Landrats, Zimmer 409) erhältlich. Die zwölf ausgewählten historischen Postkarten aus verschiedenen Städten und Gemeinden lassen sich abtrennen und versenden. Eine Zusendung ist nur gegen Einsendung von 1,45 Euro Rückporto in Briefmarken möglich an: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis - Büro des Landrats - Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg. RNZ