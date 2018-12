Bilanz der "Poser-Jäger": Nach zweieinhalb Jahren ist die Ermittlungsgruppe Ende September dieses Jahres aufgelöst worden. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Waren 2016 innerhalb von zwei Monaten noch 553 Beschwerden von Anwohnern der "Poser-Meilen" - Kunststraße und Fressgasse - bei der Polizei gelandet, erhöhte sich die Zahl 2017 auf 650. In diesem Jahr gingen "nur" noch 328 Meldungen bei den Beamten ein. An 79 Tagen (Vorjahr: 101) wurden 1006 Fahrzeuge (1284) kontrolliert. In 163 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis (Vorjahr: 223). 81 Autos (112) wurden vorläufig außer Betrieb gesetzt. Auch die Zahl der Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten sank: von 294 in 2017 auf 253 in diesem Jahr. Wie die Polizei 2019 agiert? Da hält es Autor Ralf Mayer mit "Kaiser" Franz Beckenbauer: "Schau’n mer mal."

Die Resonanz in den Medien: Zahlreiche Zeitungen und Fernsehteams haben über die "Poser-Jäger" berichtet. "Es gab kaum einen Sender, der nicht bei uns im Auto saß", sagt Mayer, der wie sein Kollege und Vorgesetzter Michael Schwenk auf Youtube beinahe schon Kult- und Promistatus genießt. Ein auf der Videoplattform veröffentlichter TV-Beitrag wurde über eine Million mal angeschaut, ein anderer schaffte mehr als 500.000 Klicks. Die Kehrseite des "Ruhms": Die Szene wusste recht schnell Bescheid, wenn Mayer und Schwenk zum nächsten Einsatz aufbrachen. Keine zehn Minuten später habe ein "Poser" seine Kumpels via Facebook informiert.

Die Reaktionen in der Szene: Mit ihrer hemdsärmeligen Art schafften es Mayer und Schwenk, sich Respekt bei ihrer Klientel zu verschaffen. In dem Buch findet sich das "Poser"-Zitat: "Herr Mayer, Sie haben mir gerade mein Liebstes weggenommen, Sie haben aber korrekt gehandelt. Cooler Bulle!" Widerstand oder Beleidigungen hätten beide nicht erlebt, erklären Mayer und Schwenk unisono. Einen Satz haben die Polizisten nach eigenen Angaben "tausendmal" gehört: "Hab’ ich so gekauft, ist alles original." alb