> Die Gründung: Die Popakademie ist 2003 im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gestartet. Die beiden größten Gesellschafter der GmbH sind die Stadt und das Land. Im November 2008 ist ein Erweiterungsbau auf der gegenüberliegenden Seite mit einem neuen Tonstudio und dem Kompetenzzentrum für digitale Musikwirtschaft in Betrieb gegangen. Drei Jahre später folgte die Erweiterung des Hauptgebäudes um zwei Stockwerke.

> Die Ausbildung: Fünf Studiengänge bietet die Talentschmiede an: jeweils einen Bachelor- und einen Master-Abschluss für den musikalisch-künstlerischen und für den wirtschaftlichen Bereich, dazu ein Bachelor in Weltmusik.

> Die Absolventen: Alice Merton hat mit ihrem Song "No Roots" einen Welthit gelandet. Die Deutsch-Irin schaffte es auf Platz eins der US-Alternativecharts und bekam einen Echo als "Künstlerin national". Joris ("Herz über Kopf") schaffte es in den deutschen Charts ganz nach oben. Konstantin Gropper und sein Musikprojekt Get Well Soon haben bereits fünf Platten veröffentlicht - vier davon schafften es in die Top 20 der Albumcharts. Hinzu kommen die Erfolge ehemaliger Musikbusiness-Studenten wie Konrad Sommermeyer (Manager von Tim Bendzko, Yvonne Catterfeld und Frida Gold) oder Sebastian A. Schweizer, der das Label des Rappers Cro gegründet hat. Und da ist noch Timo Kumpf, der nicht nur Bassist von Get Well Soon ist, sondern auch das Maifeld Derby und das Zeltfestival veranstaltet. alb