> Die Sicherheitspartnerschaft ist eine Kooperation von Stadt und Land und wurde im Februar 2018 aus der Taufe gehoben. Wegen der gestiegenen Kriminalitätsbelastung galt es vor allem, die Brennpunkte auf der Neckarwiese und in der Altstadt ins Visier zu nehmen. Zudem gab und gibt es auch immer wieder Schwerpunktaktionen in einzelnen Deliktfeldern. Zuletzt kontrollierten Ordnungsdienst, Zoll und Polizei die Shisha-Bars. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bekämpfung der Diebstahl- und Rauschgiftkriminalität.

> Eine erhöhte Präsenz der Ordnungshüter ist eines der Hauptanliegen der Sicherheitspartnerschaft. Dafür hat die Stadt ihren Kommunalen Ordnungsdienst auf über 20 Mitarbeiter aufgestockt. Zugleich unterstützen Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in Bruchsal die Polizei, aber auch die Reiterstaffel und Radstreifen sind in der Stadt unterwegs. 2019 wurden somit 6861 Polizisten über je einen Tag zusätzlich in Heidelberg eingesetzt, 5273 davon kamen aus Bruchsal. Auch die Nachtdienste am Wochenende in der Altstadt werden verstärkt. Während des Lockdowns unterstützten Kräfte aus der Sicherheitspartnerschaft die Reviere bei der Überwachung der Corona-Regeln. hob