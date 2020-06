> Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim wurde 2017 eingeführt. Schon 2015 hatte eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern vom Amt für Verkehrsmanagement, dem Stadtteilverein, Bezirksbeirat, Anwohnern und Gewerbetreibenden sowie einem Vertreter des Umwelt- und Prognoseinstituts Konzepte dafür erarbeitet. Anfangs gab es nur die Zone "H", im Sommer 2019 wurden die Zonen "H2" und "H3" hinzugefügt, nachdem sich der Parkdruck verlagert hatte. Hauptgrund für die Einführung der Parkraumbewirtschaftung waren Pendler, die im Stadtteil parkten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfuhren.

> In allen Zonen kann von 7 bis 20 Uhr auch mit einer Parkscheibe für zwei Stunden geparkt werden. Hintergrund ist, dass Gasthöfe und Geschäfte weiterhin mit dem Auto erreichbar sein sollen. Anwohner, Geschäftsführer und Mitarbeiter von ortsansässigen Geschäften, Betrieben und anderen Institutionen können einen Parkausweis beantragen, der sie von der Höchstparkzeit befreit. Die Parkausweise kosten 36 Euro und sind ein Jahr ab Ausstellung gültig. Für Gäste gibt es einen Bogen "Besucherkarten" im Kalenderjahr kostenlos. Parkraumbewirtschaftungen gibt es auch in der Altstadt, Bergheim, Neuenheim, Rohrbach sowie in der Weststadt. jola