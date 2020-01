GAL-Fraktionschefin Kramer forderte zügige Maßnahmen für Klimaschutz

Während Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner ihren Blick größtenteils auf Europa und die Rolle der Bundesrepublik im Staatenbund der 27 richtete und die zurückliegenden zehn Jahre als "verlorenes Jahrzehnt für Deutschland" einordnete, attestierte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Uli Sckerl, dem vergangenen Jahr eine nie zuvor da gewesene Stimmungslage: Noch nie habe er so viel Veränderungswillen in Sachen Klima und Umweltschutz verspürt, so der langjährige Kommunal- und Landespolitiker.

Für junge wie ältere Menschen sei ein "Punkt der Erkenntnis" erreicht. Jeder spüre, dass es an der Zeit für Visionen ist und ausgetretene Wege und Bahnen zu verlassen. Niemand könne dies länger ignorieren. Auf der anderen Seite feierten "Nationalismus, Populismus und Extremismus Wiederauferstehung". Sckerl forderte dazu auf, Letzteres nicht hinzunehmen, es brauche mehr Nachdenklichkeit und Entschlossenheit.

Mit Blick auf die 2021 anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen schloss er weder eine eigene neuerliche Kandidatur noch die von Brantner aus. Die Bundestagsabgeordnete zähle inzwischen zur engeren Führungsriege der Grünen in Berlin, lobt Sckerl.

Die Grünen hätten schon in den 1990er Jahren vom Wetter geredet, blickte die Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Elisabeth Kramer, weit zurück. Drei Jahr-zehnte später habe die Erderwärmung die Menschheit eingeholt, da diese eine viel zu lange Reaktionszeit benötigte habe. Bedenklich finde sie, dass sich trotzdem immer noch "viel zu viele" vor ihrer Verantwortung drücken wollen.

Nicht so die Weinheimer Grünen, verwies Kramer darauf, dass die Partei 38 Anträge für den angestrebten Klimaschutz-Pakt gestellt hat. Ob es um die geforderte Fotovoltaikanlage auf dem Schulzentrum geht, eine neue Ausrichtung der Stadtwerke hin zum Dienstleistungsbetrieb, um die Verkehrswende oder sichere Radwegeverbindungen: "Es muss schnell um und gegengesteuert werden", so Kramer. Das angestrebte Ziel der Klimaneutralität bis 2050 sei viel zu weit entfernt. Grünen-Chefin Letizia Stalf übernahm die Auszeichnung der "Weinheimer Lebensmittelretter" für deren ehrenamtliches Engagement. Weltweit gingen jährlich etwa ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Weg vom Feld bis zum Teller verloren, nannte Kira Appelt als Sprecherin der regional rund 400 ehrenamtliche Mitglieder zählenden "Foodsharing Initiative" erschreckende Zahlen: "Während in Deutschland jedes achte Lebensmittel weggeworfen wird, hungern weltweit etwa 800 Millionen Menschen."

Der seit gut einem Jahr in Weinheim in der Nähe der Stadthalle aufgestellte öffentliche "Fairteiler" von Lebensmitteln ermögliche allen Bürgern den Zugang zu kostenlosen Lebensmitteln und bewahre Nahrungsmittel vor der Tonne. Für Ende Januar kündigte Appelt die Suche nach einem weiteren "Fairteiler"-Standort in der Weststadt an.

Im Blick hat man darüber hinaus das Aufstellen öffentlicher Lebensmittelregale in den Ortsteilen, in denen es keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt. Dies könnte Menschen helfen, die nicht mehr mobil sind. (keke)