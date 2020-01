Pfarrer Alexander Czech wurde von Generalvikar Axel Mehlmann in der Jesuitenkirche in das Amt des Dekans für Heidelberg-Weinheim, Johannes Brandt in das Amt des Leitenden Pfarrers der Katholischen Stadtkirche Heidelberg eingeführt (v.l.). Foto: Rothe

Heidelbergs neuer Dekan Alexander Czech und Pfarrer Johannes Brandt als Leiter der Stadtkirche Heidelberg sind jetzt gemeinsam für 39.300 Katholiken – die größte Seelsorgeeinheit des Erzbistums Freiburg – verantwortlich.

> Alexander Czech (51) stammt aus Eppingen und wurde im Jahr 2007 zum Priester geweiht. Vor seinem Theologiestudium hatte er in Karlsruhe ein Studium zum Vermessungsingenieur absolviert. Czech war von 2011 bis zum Frühjahr 2019 als Dekanatsjugendseelsorger in Heidelberg tätig, dazu als Seelsorger in der früheren Seelsorgeeinheit Heidelberg-Neckartal und seit 2015 in der Stadtkirche Heidelberg.

> Johannes Brandt (55) wurde in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen geboren und 1998 zum Priester geweiht. Er kam 2008 in die Kurpfalz und übernahm die damalige Seelsorgeeinheit Heidelberg-West mit den Pfarreien St. Marien und St. Bartholomäus sowie der Pfarrei St. Joseph in Eppelheim. Seit 2015 ist Brandt stellvertretender Leiter der Stadtkirche und bereits seit 2013 stellvertretender Dekan. bik