Nepal ist ein Binnenstaat in Südasien mit knapp 30 Millionen Einwohnern. Das Land hat Nepalesisch als Amtssprache, Kathmandu als Hauptstadt, den Mount Everest als mit 8848 Metern höchsten Punkt der Erde und ist mit 147.180 km² fast halb so groß wie Deutschland. Von 1996 bis 2006 herrschte in Nepal Bürgerkrieg. Bei den Kämpfen der maoistischen Rebellen gegen Staat und König starben mehr als 13.000 Menschen, ehe 2008 die Monarchie abgeschafft sowie die Demokratische Bundesrepublik Nepal ausgerufen wurde. Durch mehrere schwere Erdbeben im Frühjahr 2015 mit 8800 Toten wurde das Land in seiner wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung um Jahre zurückgeworfen. Die Bevölkerung hat sich seit 1980 verdoppelt. Etwa ein Drittel lebt unter der Armutsgrenze, die Lebenserwartung liegt bei 70 Jahren. Knapp die Hälfte aller Kinder ist chronisch unterernährt, fast jedes zweite Kind bis 14 Jahren arbeitet. Vier von fünf Nepali leben noch auf dem Land, 80 Prozent bekennen sich zum Hinduismus, 15 Prozent zum Buddhismus. (bmi)