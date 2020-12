> Adolf Lüderitz: Der Bremer Kaufmann ist vor allem bekannt wegen seines betrügerischen Vorgehens beim Landerwerb (1883-1884) in Südwestafrika bekannt, das ist als "Meilenschwindel" in die Geschichte eingegangen ist. Die sich daraus ergebenden Konflikte um Land und Ressourcen führten zu permanenten Konflikten, die schließlich im Völkermord an den Herrero im heutigen Namibia gipfelten.

> Theodor Leutwein: Er stammt aus Waldbrunn im Odenwald und war von 1895 bis 1905 Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika. Als Gouverneur war er ein "herausragender Repräsentant des kolonialen Unrechtssystems. Seine Person wurde im Zuge der nationalsozialistischen Vergegenwärtigung eines deutschen Expansionsanspruchs geehrt", heißt es in dem Gutachten.

> Gustav Nachtigal: Der Afrikaforscher vollzog als Reichskommissar die Gründung deutscher Kolonien in Westafrika (Togo und Kamerun) und zwang Einheimische, mitunter mit Gewalt und Geiselnahme, ihm ihr Land abzutreten. Dies hatte Aufstände zur Folge, die er blutig niederschlagen ließ. Nachtigal stellte zudem die von Adolf Lüderitz reklamierten Gebiete unter den Schutz des Deutschen Kaiserreichs.

> Sven Hedin: Der international bekannte schwedische Naturforscher (1865-1952) positionierte sich "politisch eindeutig für deutsche Expansionsinteressen und das nationalsozialistische Regime", heißt es in dem Mainzer Gutachten. Hedin vertrat ideologisch einen nordisch-germanischen Rassismus und pflegte antisemitische Einstellungen. (oka)